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مصر

المخابز تنفى عقد اجتماعات لشعبة المخابز فى الغرفة التجارية

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 02:41 ص
جريدة الدستور
نرمين محمود الدهان
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أكد عطية حماد رئيس شعبة أصحاب المخابز بالغرفة التجارية في القاهرة، أنه لم يتم طلب عقد اجتماعات لشعبة المخابز في الغرفة التجارية أو بالشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وقال حماد في تصريحات صحفية أن ما يثار على مواقع التواصل الاجتماعي أن هناك اجتماع سيعقد في الاتحاد العام للغرف التجارية يوم 30 أكتوبر الجاري ليس له أساس من الصحة. 

وأضاف رئيس شعبة أصحاب المخابز بالغرفة التجارية في القاهرة أنه في حالة طلب عقد اجتماع مع مسؤولي وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن المشكلات التي تمس قطاع المخابز سيكون من خلال مكاتبات رسمية من الشعبة الي الغرفة التجارية في القاهرة ووزارة التموين.

وشدد عطية حماد رئيس شعبة أصحاب المخابز في الغرفة التجارية في القاهرة أنه في حالة طلب اجتماع للمخابز سيتم من خلال الأبواب الرسمية وهو المهندس إبراهيم العربي رئيس الغرفة التجارية في القاهرة ورئيس اتحاد الغرف التجارية وليس من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

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