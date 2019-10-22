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مصر

اليوم.. ندوة عن الكشف المبكر عن مرض سرطان الثدى بأكتوبر

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 01:37 ص
جريدة الدستور
علا العلاف
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تعقد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة اليوم الثلاثاء ندوة تثقيفية عن الكشف المبكر عن مرض سرطان الثدي وذلك بالقاعة الرئيسية بجهاز مدينة ٦ أكتوبر.

ويشارك في الندوة كلا من الدكتور إيهاب قدري، أستاذ الجراحة والمناظير والسمنة، زميل كلية الجراحين الملكية بلندن وأدنبره وجلاسكو، دكتوراه الجراحة والأورام (جامعة عين شمس) بورد الجراحة بكندا وأنجلترا، وزميل الجمعية الفيدرالية العالمية لجراحة السمنة عضو الجمعية المصرية لجراحة الأورام.

ويلقي محاضرة الاكتشاف المبكر لأورام الثدي في مصر: هل نحن مستعدون؟"

كما يشارك الدكتور رحاب الشيخ، استشاري فحوصات المرأة بالمركز القومي لصحة المرأة وعضو بمشروع المبادرة القومية للكشف المبكر عن أورام الثدي والأشعة التشخيصية بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، ويلقي محاضرة بعنوان "صحة الثدي..
كيف تطمئني؟"، ويشارك الدكتور إحسان أحمد يحيى، مدرس قسم تمريض باطني جراحي ومحاضر صحة البالغينكلية التمريض جامعة القاهرة وعنوان المحاضرة "نمط الحياة الصحي: خطوات نحو التغيير".

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