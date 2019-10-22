اليوم.. بدء تنفيذ توصيل الغاز بـ15 مايو

أعلن المهندس سيد همام، رئيس جهاز مدينة 15 مايو، عن أنه سيتم، اليوم الثلاثاء، البدء في تنفيذ أعمال توصيل الغاز الطبيعي بأراضي الإسكان الاجتماعي، والاسكان العائلي، ومشروع دار مصر والامتداد من المجاورة "1" إلى المجاورة "12".



وقال رئيس الجهاز، فب تصريحات له، إنه سيتم البدء الفوري في توريد مهمات شبكة خطوط الغاز وسوف، موضحًا أنه يتم عقد اجتماع اليوم بين جهاز المدينة وشركة المنفذة وذلك لوضع خطة العمل.



وأوضح أنه يأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنفيذ كافة المرافق والبنية التحتية التي يحتاجها المواطنين بالمدن الجديدة.