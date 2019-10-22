ثقافة أسيوط تناقش أهمية الاتحاد والتعاون وبناء المجتمع

تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة بفرع ثقافة أسيوط.



وقدمت مكتبة الطفل والشباب بالبداري ندوة تثقيفية بعنوان "الاتحاد والتعاون وبناء المجتمع" ضمن برنامج الاحتفالات بذكري نصر أكتوبر المجيد، تحدث بالندوة ممتاز عبدالكريم مدبولي عن أهمية التعاون بين أفراد المجتمع مع اتقان العمل والاتحاد حيث حثت الأديان السماوية على التعاون في الخير وتعاونوا علي البر والتقوي ولا تعاونوا علي الإثم والعدوان.



وتطرق عبد الكريم إلى التعاون في المبادرات الشبابية المختلفة لتنمية المجتمع، حيث أنه كما للدولة دور أيضا للشباب دور، ولا يشترط في التعاون بين الأفراد في المجتمع أن يكونوا مع بعضهم البعض، فقد يكون الاتحاد في الهدف الواحد مثلا كتجميل المدينة كل في قريته أو التعاون في عمل مشروع مشترك لتنمية القرية وخدمتها، لذا فإن للتعاون أهمية كبرى في خدمة المجتمع كجانب مكمل لدور الدولة وان التعاون والاتحاد بين الدول العربية في وجه العدو الصهيوني في حرب أكتوبر المجيدة ما كان له عظيم الأثر في النصر العظيم.



كذلك التعاون لحفر قناة السويس الجديدة ووضع المصريين ﻷموالهم تحت تصرف الدولة ولخدمة وطنهم كمثال للمساعدة في عملية التنمية.



اختتمت الندوة بتوعية الشباب بأهمية التعاون وتنمية المجتمع ومناقشة بعض الأسئلة الشائعة والمقترحات حول مفهوم التنمية الصحيحة للدولة، وعلى هامش اللقاء قدمت المكتبة مسابقة ثقافية للأطفال حيث تم طرح أسئلة في مجالات مختلفة وتنافس الأطفال على الإجابات الصحيحة وتم تكريم الفائزين بجوائز رمزية.