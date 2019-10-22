يوم ترفيهى وورش لتعليم الخياطة بثقافة أسيوط

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة بفرع ثقافة أسيوط.



ونظم قصر ثقافة الغنايم من خلال نادى المرأة بمدرسة الغنايم شرق ورشة اليوم الواحد لتعليم الخياطة لموديل أطفال.



وقدمت المدربة فكرة عن ورشة العمل وكيفية تنفيذ موديل طفلة بسيط خلال فترة زمنية بسيطة باستخدام خامات مكونة من إبر وخيوط، كما قدم القصر يوم ترفيهي لأطفال المدرسة، والذي تضمن الاستماع إلى مواهب الغناء والإلقاء الشعري وتقديم بعض مبادئ الرسم البسيطة للأطفال ومسابقات ثقافية متنوعة تنافس الأطفال فيها على الإجابات الصحيحة.



وتم تكريم الفائزين بجوائز رمزية، وقدم القصر بقاعة الأنشطة ورشة فنون تشكيلية للأطفال، ضمن فعاليات برنامج الاحتفال بنصر أكتوبر المجيد، حيث تم التعبير عن حرب أكتوبر ورفع العلم على سيناء الحبيبة.