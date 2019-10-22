ثقافة البحر الأحمر تنظم محاضرة بعنوان "معًا ضد التطرف"

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة البحر الأحمر، حيث عقدت مكتبة الخالدين بسفاجا محاضرة بعنوان "معًا ضد التطرف" ألقاها محمد سعيد مصطفى.



وتحدث "سعيد" عن أن التطرف آفة من آفات العصر ترتكز أساسًا على التعصب للرأي والمعتقد، وتنتج انفجارًا في المجتمع، وتقود الأمم إلى حافة الهاوية، ولابد للمجتمع كله التكاتف لمحاربة التطرف في كل نواحي الحياة وفي كل المؤسسات.



وأقام بيت ثقافة أم الحويطات محاضرة بعنوان "المخدرات أضرارها والوقاية منها" ألقاها عبدالعزيز محمود، وتحدث عن شبح المخدرات الذي يواجه الشباب ويسبب دمار شامل للأسرة والمجتمعات وموت الكثير من الناس، وفقدان الأمن والأمان.



كما نظمت مكتبة الطفل والشباب بسفاجا بالاشتراك مع مدرسة المستقبل الابتدائية ورشة فنية بالفوم أدارها الفنان عيد السويفي مدرس التربية الفنية، وقام بتدريب الطلبة والطالبات لعمل وجوه من النوبة بتشكيل ورق الفوم الملون وورق الكانسون ليظهر بالعمل الفني بعض الوجوه لنساء نوبيات والنيل والمراكب والنخيل، وهو تراث مصرى أصيل.



كما أعد بيت ثقافة الحمراوين بالتعاون مع مدرسة الحمراوين الابتدائية ورشة حكي للأطفال قصص وبطولات من حرب أكتوبر حاكتها أمل عبدالنبى، تناولت بطل القصة اللواء المهندس أحمد حمدي، وهو عسكري مصري، ولد في 20 مايو 1929، واستشهد في 14 أكتوبر 1973، وكان يشارك وسط جنوده في إعادة إنشاء كوبري لضرورة عبور قوات لها أهمية خاصة وضرورية لتطوير وتدعيم المعركة، كما أطلق الرئيس محمد أنور السادات اسم الشهيد على النفق الذي يعبر تحت قناة السويس ويربط سيناء بباقي أرض مصر.