"مخاطر الختان وآثاره النفسية والاجتماعية" محاضرة بثقافة الغربية

استعرض بيت ثقافة السنطة العديد من المخاطر الاجتماعية والنفسية الناتجة عن ختان اﻹناث، حيث أكدت داليا جبل خلال محاضرة تثقيفية نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة، بالتعاون مع الوحدة الصحية لقرية ميت حواي أن القانون المصري يجرم مثل تلك الممارسات ويتوعد مرتكبيها بالسجن من 5 إلى 7 سنوات.



وأشارت جبل إلى ضرورة تكاتف جميع مؤسسات الدولة للحد من تلك الظاهرة والتي وصفتها بأنها جريمة في حق كل فتاة.



وأوضحت أن هناك تراجعا في نسب الختان خلال السنوات القليلة الماضية، حيث أشار تقرير صادر عن وزارة الصحة إلى أن عدد الفتيات اللاتي تعرضن لعملية الختان وصلت نحو 14% فقط بالمقارنة بالأعوام السابقة والتي وصلت النسب فيها لأكثر من 61%، فيما وصف تقرير آخر أن الختان من أبشع أنواع التعدي الجسدي والنفسي على الفتيات لما يتبعه من مشكلات على الصحة العامة للبنت من خلال نقل العديد من الأمراض والعقم والنزيف الحاد، علاوة على الكثير من المشكلات النفسية ومنها، الضغط النفسي والقلق والأرق والخوف من المستقبل، مؤكدة أن لا علاقة بين الختان وعفة البنت وكل ما يثار حول ذلك لا يمت بصلة إلى الحقائق العلمية المثبتة.