لغات البرمجة والشباب وضرورة الوعى بثقافة قنا

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الفنية والثقافية، حيث عقد قصر ثقافة قوص محاضرة بعنوان "مقدمة عن لغات البرمجة".



وتم تعريف لغات البرمجة بأنها لغة خاصة يتم استخدامها من قبل المبرمجين لكتابة البرمجيات أو النصوص أو مجموعة أخرى من الأوامر ليتم تنفيذها على جهاز الحاسب، ومن أهم لغات البرمجة التى تستخدم فى تطوير برمجيات الحاسب الآلى وبرمجة وتطوير ألعاب الفيديو وغيرها لغة الجافا ولغة سى وسى بلاس بلاس.



وأقام بيت ثقافة فرشوط محاضرة بعنوان "الشباب وضرورة الوعي بالتاريخ الوطني" ألقاها الشيخ أشرف إبراهيم، أوضح أنه لابد أن يكون الشباب على دراية بالتاريخ الوطني والإنجازات التي قام بها الشعب المصري العظيم علي مر العصور ومقداره بين دول العالم، وأشار إلى مصطفى كامل وأحمد عرابي من أبرز الشخصيات الوطنية في محاربة الفساد والاستبداد وأشار كذلك على الشباب محاربة الأفكار المتطرفة الهدامة.



نظمت مكتبة الطفل والشباب بقفط أمسية شعرية شارك فيها العديد الشعراء، وقدما مجموعة من القصائد في حب الوطن، حيث ألقى الشاعر أحمد الشباط مجموعة من القصائد "لو راح نصبر على الأيام، هنحقق كل الأحلام، من حقى، اسمحيلى بالسكوت"، كما قدم الشاعر سيد غريب قصيدتى بعنوان "تقول قنا، مين يشترى منى الكلام".



وأعدت مكتبة الطفل والشباب بأبوتشت يوم ثقافي متنوع، تضمن "رسم حر، مواهب فنية، محاضرة ثقافية"، وتم الاستماع إلي العديد من المواهب في مجال الشعر، تأليف القصة، الغناء، الإنشاد الديني، الإلقاء، ورشة رسم عن انتصارات أكتوبر وبعض الرسوم المختلفة، وتم تعريف الفرق بين الأدب والفن والشعر العامي والفصيح، وكيفية كتابة القصة، وأهمية القراءة بالنسبة للكاتب أو الشاعر وذلك بمدرسة اللطاسنة الإعدادية.



نفذت مكتبة الرئيسية ورشة فنون تشكيلية بعنوان "تنفيذ أشكال مجسمة" حيث قام الأطفال بتنفيذ عدة أشكال استخدموا فيها ورق الكارتون كأساس وقاعدة لتنفيذ الأشكال ثم زخرفتها وتزينها بورق الجليتر المختلف الألوان، كما نفذت مكتبة الطفل والشباب بفاو قبلى ورشة فنون تشكيلية بعنوان "أكتوبر فى عيون الأطفال"، وتم شرح العناصر التى يتم رسمها من أسلحة ومعدات حربية والساتر الرملى ورسم الأطفال بعض الرسومات الفنية.