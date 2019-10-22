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حوادث

ضبط مسجلين خطر كونا تشكيلًا عصابيًا لسرقة الشقق بالزيتون

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 12:51 ص
جريدة الدستور
داليا عبد الباسط
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، من ضبط مسجلين خطر كونا تشكيلًا عصابيًا لسرقة الشقق السكنية في الزيتون.

كانت البداية، عندما تلقى قسم شرطة الزيتون بلاغًا من "حمدى. ع"، 27 سنة، يفيد باكتشافه سرقة مبلغ مالي وهاتف محمول ولاب توب من داخل شقته السكنية، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة، فتحرر عن ذلك المحضر رقم 1298 لسنة 2019 م، جنح القسم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بمحل الواقعة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب السرقة "ربيع.م"، 28 سنة، مسجل خطر، و"أحمد. ح"، 23 سنة، عاطل، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب المفتاح المصطنع.

وبالعرض على اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، أمر بتحرير محضر ملحق للمحضر الأصلي، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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