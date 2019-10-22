ثقافة أسيوط تناقش "يعنى إيه كلمة وطن"

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة بفرع ثقافة أسيوط، حيث عقد بيت ثقافة صدفا ندوة ثقافية بعنوان "يعني ايه كلمة وطن".



أقيمت الندوة بمدرسة صدفا الثانوية التجارية حاضرها علي محمد حسين، والذي تناول الحديث عن مفهوم الوطن والوطنية وكيف تخدم بلدك بالشكل الأمثل داعيا إلى بث روح التعاون والمحبة بين أفراد الوطن بجميع فئاته وطوائفه، كما تم فتح باب النقاش مع طالبات المدرسة والرد على الأسئلة الشائعة والمقترحات حول مفهوم التنمية الصحيحة للمجتمع وخلق روح الانتماء للوطن.



وعقدت مكتبة ثقافة فزاره ندوة تثقيفية بعنوان "انتصارات أكتوبر" وذلك فى مدرسة تناغه الابتدائية، حاضرتها عفاف سيد كامل وتحدثت عن الإنجازات التى تمت فى أكتوبر والانتصار العظيم وكيف تحولت نكسة ٦٧ إلى انتصار وذلك بعزيمة وإصرار ورغبة المصريين على تحقيق الحلم، أعقب ذلك فقرات شعرية حيث قدم مجموعة من المواهب الثقافية المختلفة مجموعة من التابلوهات التراثية والأغانى الوطنية والتي تنوعت ما بين الإلقاء الشعري والغناء والتمثيل، كما التقى مجموعة من الأدباء والشعراء بمحافظة أسيوط فى اللقاء الأسبوعى لأعضاء نادى أدب أسيوط برئاسة الأديب على عبد الرازق تضمن اللقاء ورشة أدبية في علم النحو قدمها الأديب الدكتور سيد عبد الرازق كما تم الإستماع لبعض قصائد الفصحى والعامية من أعضاء النادي.



وقدم قصر ثقافة الزعيم جمال عبد الناصر بنادى تكنولوجيا المعلومات بالقصر كورس لشرح نظام التشغيل windows 10 قامت بها علياء الشريف مع مجموعة من المبتدئين، وقدمت حفيظة سعد محمد بشرح طريقة تنفيذ بانتكور وطريقة أخذ المقاسات خلال ورش المرأة، بالإضافة إلى ورش حكى للأطفال بمكتبة الطفل راندا هيكل ورضوى الشريف حيث تم قراءة القصة ومناقشة الدروس المستفادة منها.



تستمر لهلوبة في معالجة قضية التلوث وتعزيز مجموعة القيم من خلال حكاياتها والعرض الفني "حكايات لهلوبة" والذي ينفذه مركز ثقافة الطفل بمنفلوط بالتعاون مع إدارة منفلوط التعليمية بمدرسة منفلوط الإعدادية حيث تم تقديم عرض تفاعلي عن الحد من التلوث البيئي.