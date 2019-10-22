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محافظات

انطلاق فعاليات الاحتفال بمهرجان تعامد الشمس فى أبوسمبل (صور)

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 01:28 ص
جريدة الدستور
أسوان_إسراء توفيق
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انطلقت فعاليات الاحتفال بمهرجان تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني بمدينة أبوسمبل السياحية، والذى يتزامن هذا العام مع إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن أسوان عاصمة للشباب الإفريقى لعام 2019.

حضر الفعاليات محافظ أسوان، يرافقه اللواء طارق علام مساعد وزير الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد، واللواء محمد عمارة مدير أمن أسوان، بجانب القيادات الأمنية وقيادات المحافظة وزارات الثقافة والآثار والسياحة.

بدأت الفعاليات بالحفل الختامي لمهرجان الثقافة والفنون والذي قدمت فيه 8 فرق للفنون الشعبية فقراتها الفنية وتبلوهاتها الفلكلورية أمام المشاركين فى احتفالات التعامد، وعقب ذلك شهد محافظ أسوان ومرافقيه عرض الصوت والضوء والذي يحكي في سرد تاريخي لفترة حكم الملك رمسيس الثاني لمصر ومعركة قادش، ثم افتتح المحافظ معرض منتجات القافلة الثقافية لأطفال المناطق الحدودية من مختلف المدن والمراكز بحضور قيادات وزارة الثقافة، والذى أقيم فى الفترة من 16 إلي 21 أكتوبر بمناسبة إحتفالات التعامد بإشراف من الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، حيث ضم المعرض منتجات ورش الحرف البيئية وتصنيع مسرح العرائس.

واستمع المحافظ لشرح من الأطفال عن إبداعاتهم، كما شهد عرض فنى للطفل ومسرح العرائس، وعقب ذلك توجه محافظ أسوان إلى منطقة السوق بوسط مدينة أبو سمبل لمشاهدة الحفل الفني لفرق الفنون الشعبية في ليلة التعامد والذي نظمته محافظة أسوان بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة وسط حضور جماهيري كبير من أهالي أبو سمبل وأسوان والسائحين، حيث استمتع الحاضرون بالتبلوهات والفقرات الفنية المتنوعة لفرق أسوان وتوشكى وبورسعيد وغزل المحلة وملوي وقنا وشلاتين والوادي الجديد.

وعلى هامش فعاليات المهرجان أكد محافظ أسوان، بأنه تم الإستعداد الجيد بالتعاون مع وزارات الثقافة والآثار والسياحة والطيران، بالإضافة إلى جهود الهيئة العامة لقصور الثقافة بتوجيهات وَزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم لإنجاح فعاليات الاحتفال بتعامد الشمس من خلال متابعة كافة التجهيزات والاستعدادات في زيارة ميدانية لمدينة أبو سمبل السياحية التي تزينت لتظهر في أبهى صورها لاستقبال السائحين والزائرين والوفود المختلفة المشاركة في فعاليات الاحتفال بظاهرة التعامد.

وأوضح المحافظ، أنه تم رفع درجة الاستعداد أيضًا بمستشفى أبو سمبل الدولي ومستشفى التكامل مع إيقاف إجازات الأطباء، علاوة على دعم نقاط فرق الإسعاف المتواجدة بطول طريق "أسوان أبو سمبل" بالكوادر الطبية للتعامل الفويى مع أي حالات طارئة.

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