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الثقافة

المرأة الريفية فى الاقتصاد المصرى بثقافة القاهرة

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 12:43 ص
جريدة الدستور
ايهاب مصطفى
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نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة القاهرة، حيث عقدت المكتبة الثقافية العامة لحي المعادي محاضرة بعنوان "المرأة الريفية في الاقتصاد المصري" ألقاها الدكتور سويلم جودة أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة.

وأوضح أن المرأة الريفية في مصر لم تكن مجرد امرأة عادية على مر العصور، بل امرأة عاصرت الكثير من الصعوبات والمشاكل تحدت الظروف الصعبة ومشقة العمل، وأثبتت للجميع أنها قادرة على الزراعة والصناعة ومساعدة زوجها في الحقل وتربية أولادها، كل هذا مع المحافظة على الأصالة والتراث الريفي المصري بعاداته وتقاليده العظيمة.

كما نفذت ورشة فنون تشكيلية بعنوان "الرسم بالظل والنور"، وناقشت المكتبة كتاب "فري يتعلم كيف يعتذر" تأليف بوليت برجوا، الذي يحكي قصة فري شخصية مرحة نشيطة ذكية لكنه مثل جميع الصغار يتعرض لمواقف متعددة يحسن التصرف في بعضها ويخطيء في البعض الآخر ولكنه في النهاية يكون سعيدا أن اكتسب خبرة جديدة ونحن نقدم هذه السلسلة للأطفال لتقويم تصرفاتهم مع ورشة فوتوشوب.

وعقدت مكتبة طفل المعادى حوار مفتوح مع الرواد بعنوان "انتصارات أكتوبر ومعنى التضحية"، تناولت كيف تم التخطيط لحرب أكتوبر والحديث عن رجل الحرب والسلام الرئيس الراحل محمد أنور السادات وشرح للساتر الترابى "خط بارليف" وكيف نجح الجيش المصرى فى تحطيمه وتناول مثال للتضحية وهو أركان حرب أحمد بدوى سيد وما له من دور كبير فى عملية الثغرة عندما اندفع بقواته إلى عمق سيناء لخلخلة جيش العدو فى منطقة عيون موسى وصموده أمام القوات الإسرائيلية مع رجاله شرق القناة ومنحه الرئيس السادات وسام نجمة الشرف مع طرح لأمثلة اخرى للتضحية بأرواحهم فداء للوطن، كما أقامت مسابقة فى المعلومات العامة.

ونفذت ورشة زراير لعمل لوحة فنية عن نصر أكتوبر، بالإضافة إلى تحريك عرائس على أغانى لأطفال حضانة جمعية طفل المعادى وحكاية قصص "العائلة الكريمة" تأليف عبد التواب يوسف، "مالك السعيد" تأليف عبد العزيز عتيق لأطفال حضانة كوبري، كذلك نفذ قصر ثقافة المستقبل ورشة تميز الرسومات وتلونها باللون المناسب لها وذلك بحضانة نور الإسلام.

وأقام قصر ثقافة حلوان معرض كتب عن الحروب، كما نفذ قصر ثقافة عين حلوان ورشة حكي عن الكاتب الراحل عباس العقاد، تناولت الحكي مسيرة الكاتب منذ ميلاده مرورًا بمؤلفاته وأشهر أعماله من سلسلة العبقريات ووصولًا إلى وفاته.

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