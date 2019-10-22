إحالة المتهمين بقتل سائق "توك توك" بالسلام لمحكمة الجنايات

أمرت نيابة السلام بإحالة متهمين لمحكمة الجنايات؛ لاتهامهما بقتل سائق توك توك وإلقاء جثته بطريق الجبل الأصفر.



وكشف أمر الإحالة في القضية رقم "2974"لسنة 2019، أن المتهمين "إسماعيل. ف "26 سنة، و"رامي. م" 25 سنة عاطلين، اعترفا بارتكابهما جريمة قتل المجني عليه "عبد الرحمن. م" 20 سنة، مستخدمين الأسلحة البيضاء "مطواة" لخلافات مالية نشبت بينهم على تقسيم مكسب بيع توك توك مسروق.



وأقر المتهمان بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة التكاتك وبيعها، وقبل ارتكاب جريمة قتل المجني عليه بأيام قاموا بسرقة توك توك وغيروا في معالمه وقاموا ببيعه بمبلغ 15 ألف جنيه، وعند تقسيم المبلغ عليهم طمع المجني عليه في ضعف مكسبه، مبررًا بأنه تكلف على تغير ملامح التوك توك مبلغ مالي، كما أنه من قام ببيعه، فنشبت بينهم مشاجرة، وتوجه المجني عليه لاستقلال التوك توك، فقام المتهمان بطعنه بالسلاح الأبيض عدة طعنات حتى أصبح جثة هامدة، وإلقاءه بطريق الجبل الأصفر، وأخذ التوك توك وتغير ملامحه وبيعه بعد إرتكاب الجريمة بأربع أيام،

واعترف المتهمان بأنهما كانا تحت تأثير المواد المخدرة، ولم تكن لديهما النية في قتل المجني عليه.



وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغًا لقسم شرطة السلام يفيد العثور علي جثة سائق توك توك مقتول، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة السلام من القبض علي المتهمين، وبسؤالهما اعترفا بارتكاب جريمة قتل المجني عليه، وأرشدا عن مكان سلاح الجريمة، وتم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.