المصرى الإفريقى لطلاب طب الأسنان يناقش تقنيات الزراعة والتركيبات

انطلق على مدار اليومين الماضيين، المؤتمر المصرى الأفريقى لطلبة طب الأسنان، والذى عُقد بمركز القصر العينى، بالتعاون مع الجمعيات العلمية لكليات طب الأسنان "EADS"، بهدف خلق حلقة تواصل بين الطلبة العرب والأفارقة من دارسى طب الأسنان فى مصر.



وشهد المؤتمر عدد من المحاضرات والتى كانت منقسمة إلى جزئين، جزء basic skills لمحاضرين عرب وأجانب من جنسيات مختلفة عرض فيه أهم المواضيع التى يجب أن يتعلمها أطباء وطلبة طب الأسنان، والجزء الآخر ناقش أحدث التقنيات فى زراعة الأسنان "تركيبات - وجراحة الأسنان"، وعرض جراحات مباشرة عبر الفيديو كونفرانس.



وحظى المؤتمر بمشاركة واسعة لمختلف الجنسيات الأفريقية والطلبة المصريين، وياتى هذا المؤتمر ضمن مبادرة الدولة المصرية التى تسعى إلى تفعيل المشاركة على كافة المجالات العلمية بين أبناء القارة السمراء، حيث حضر هذا المؤتمر ١٢٠٠ طالب وقد انقسم هذا المؤتمر إلى محاضرات علمية وورش عمل وعروض علمية للحالات.