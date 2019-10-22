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محافظات

ضبط 14 قطعة سلاح نارى و8 قضايا مخدرات بالمنيا

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 12:13 ص
جريدة الدستور
المنيا ـ على حسين
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تمكنت أجهزة البحث الجنائي، بالمنيا بالتعاون مع مباحث مكافحة المخدرات، من ضبط 14 قطعة سلاح ناري غير مرخصة، و8 قضايا مخدرات، حيث تم ضبط كميات من الأقراص المخدرة والحشيش والهيروين قبل بيعها وترويجها.

كان اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، قد تلقي إخطارًا من العميد مجدي سالم، مدير إدارة البحث الجنائي، بنجاح أجهزة البحث الجنائي بمراكز ومدن المحافظة في ضبط 14 قطعة سلاح ناري غير مرخصة، من بينها بندقية آلية وأخرى خرطوش، ومسدسين، و10 فرد رصاص وخرطوش محلي الصنع.

كما ضبطت مباحث مكافحة المخدرات، تحت إشراف العميد جمال الدغيدي، رئيس مباحث المديرية، 8 قضايا مخدرات، حيث تم ضبط 425 جرام حشيش، و120 جرام هيروين، وكمية من الأقراص المخدرة قبل بيعها وترويجها.

تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين، وتحرير المحاضر اللازمة، والعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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