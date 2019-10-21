سيرين عبدالنور تنضم لثوار لبنان برفقة زوجها
وظهرت سيرين عبدالنور، وسط المتظاهرين وهي تحمل العلم اللبناني، وحرصت على التقاط صور تذكارية مع المتظاهرين.
وكان عدد كبير من الثوار اللبنانيين قد خرجوا إلى مختلف الشوارع اعتراضا على الظلم والفساد وتدهور الوضع الاقتصادي وتردي الحياة المعيشية.
وشارك في الثورة عدد من المشاهير منهم نادين نسيب نجيم، ونادين الراسي، وكارمن لبس، وماجي بوغصن، ومايا دياب، وأمل حجازي، وراغب علامة،وماريتا الحلاني وشقيقها الزائد الحلاني، وائل جسار وزوجته، ونيشان، ووسام بريدي وسعد رمضان، ووديع الشيخ، وجوزيف عطية وغيرهم.
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