نائب وزير الدفاع السعودى يبحث مع إسبر التعاون العسكرى المشترك

التقى الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين، وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر خلال زيارته للرياض، لبحث العديد من القضايا المشتركة.



واستعرض الجانبان، خلال زيارة إسبر للملكة، أوجه التعاون الاستراتيجي والعسكري بين البلدين، وبحث التحديات والتهديدات والقضايا الأمنية والدفاعية المشتركة، وفق صحيفة "الرياض".



كما بحث مسؤولو البلدان عددًا من الملفات ذات الاهتمام المشترك لدعم الأمن والاستقرار والدفاع عن المصالح المشتركة ضد أي تهديدات.