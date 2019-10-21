بالصور.. مسابقة العزف الفردى فى أسبوع شباب الجامعات الإفريقية بأسوان

شهد الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، فعاليات اليوم الثاني في مسابقة العزف الفردي والتي تم تنظيمها مساء اليوم الإثنين، ضمن المسابقات الفنية في أسبوع شباب الجامعات الإفريقية الأول والذي يقام خلال الفترة من 19 إلى 25 أكتوبر الجاري.



وحرص رئيس جامعة أسوان على إجراء حوار مع المشاركين في مسابقة العزف الفردي والذين يمثلون ١٣ جامعة، وذلك للاطمئنان على سير المسابقة، وكان برفقته كلا من الدكتور أيمن عثمان، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور عبدالرحمن عبدالباسط، نائب رئيس اللجنة المنظمة واللجنة العليا الفنية المنظمة.



وأشادت وفود الجامعات الإفريقية والمصرية بحسن تنظيم جامعة أسوان لأسبوع شباب الجامعات الإفريقية وحسن الاستقبال لجميع المشاركين.