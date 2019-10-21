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رياضة

البدرى عن قائد المنتخب: لم نتخذ أى قرار رسمى بهذا الشأن

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 11:14 م
جريدة الدستور
محمد عبدالنبي
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أعلن حسام البدري، المدير الفني الجديد لمنتخب الفراعنة، أنه لم يتخذ أي قرار بشكل نهائي بشأن عامل اختيار قائد فريق المنتخب، مشيرًا إلى أن وجهة نظره في إعطاء فترة راحة كبيرة للنجم محمد صلاح هداف ليفربول الإنجليزي عن المباراة الودية أمام بتسوانا كانت سليمة بشكل كامل.

وقال "البدري"، في تصريحات لبرنامج "القاهرة الآن" عبر قناة "الحدث" اليوم الإثنين: "شارة قيادة المنتخب ليس لها مميزات بأي شكل كان، ولم نتخذ أي قرار بشأنها حتى الوقت الحالي، وقد يحدث تغيير في المستقبل لمصلحة الفريق واللاعبين أو للمنتخب بشكل عام".

وأضاف البدري: "يجب أن يكون هناك حوار مع اللاعبين القدامى، ليس لإقناعهم ولكن لإجراء نقاش، وخلق حديث معهم بشأن قائد المنتخب وبناءً على هذا سنتخذ قرارًا بشأن هذا الأمر، وسيكون في صالح المنتخب".

وأكمل: "تواصلت مع نجمنا محمد صلاح للاطمئنان على حالته بعد الغياب عن مباراة مانشستر يونايتد، لكنه أكد لي أنه سينضم للتدريبات اليوم وسيكون جاهزًا لخوض المباراة المقبلة في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء".

وأتم قائلا: "كانت وجهة نظري سليمة في إراحة صلاح عن ودية بتسوانا، خاصة أنه لم يشارك أمام مانشستر يونايتد بداعي إصابته أمام ليستر سيتي، لذلك فضّلت استبعاده لأن ودية بتسوانا كانت ستسبب له إرهاقا".

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