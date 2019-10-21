محيي حافظ: اختراع منصة عالمية لمحاربة الأدوية المغشوشة

قال الدكتور محيي حافظ، رئيس لجنة الصحة والصناعات الدوائية باتحاد المستثمرين، إن وزارة الصحة تبذل قصارى جهدها لمحاولة السيطرة على الأدوية المغشوشة، مشيرا إلى أنها ظاهرة عالمية، مؤكدا أن أكثر دول العالم بها دواء مهرب ومغشوش هي أمريكا.



وأضاف "حافظ" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء DMC" المذاع عبر فضائية "DMC"، أن حجم الدواء المغشوش وصل إلى قرابة 5% إلى 10%، كما أن بعض الإحصائيات تشير إلى أنها وصلت إلى 15- 20%، مشيرا إلى أن قيمة حجم تجارة الدواء في العالم تبلغ تريليون ومائتي مليار دولار، مؤكدا أن تجارة الأدوية المغشوشة تتم بواسطة عصابات ومافيات منظمة.



وأوضح أن الوسائل التي نتجت عنها الأدوية المغشوشة متعددة سواء بالتهريب أو التصنيع أو التدليس والذي يتم من خلال بعض الإعلانات التي يتم بثها بر قنوات فضائية.



وتابع: مدينة الانتاج الإعلامي بمصر مسيطرة على كل القنوات الفضائية بوضع قانون يحرم نشر أو إذاعة أي إعلان لأدوية إلا بتصريح من وزارة الصحة، لافتا إلى أن الإشكالية في المروجين عبر قنوات فضائية وأقمار صناعية أخرى.



واستكمل: تم اختراع منصة عالمية تُدعى "بانجيا" ترصد كافة المواقع الموجودة على الإنترنت والتي تبيع أدوية مجهولة المصدر وتقوم بوضعها ضمن قائمة ومطاردتها، موصيا بضرورة التعاون مع مثل هذه المنصات العالمية.



