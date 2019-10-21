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رياضة

المصرى يفوز على "أف سى مصر" بالجولة الخامسة بالدورى

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 11:03 م
جريدة الدستور
محمد عبدالنبي
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استطاع الفريق المصري البورسعيدي صنع فوزًا ناريًا على نظيره الصاعد حديثًا فريق إف سي مصر، بثنائي نظيف دون أي رد من غريمه، مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأعطى عماد فتحي شارة افتتاح أهداف المباراة بإحراز أول أهداف المباراة لصالح الفريق المصري البورسعيدي، في الدقيقة التاسعة من عمر اللقاء الكيبر، بينما عزز زميله مفتاح طقطق، بالهدف الثاني للفريق البورسعيدي خلال الدقيقة 37، من عمر المباراة الساخنة.

وبهذه النتيجة الكبيرة ارتقى رصيد الفريق المصري البورسعيدي إلى 7 نقاط، محتلًا بهم صدارة المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري بشكل مؤقت، لحين انتهاء الجولة الخامسة، بينما يتجمد نادي أف سي مصر في المركز الـ14، بثلاثة نقاط.

وتمكن فريق المصري البورسعيدي، من نسيان جرحه السابق التي تسبب فيه نظيره الكبير فريق مصر للمقاصة، بعد الخسارة من الفريق الفيومي بهدف نظيف دون رد.

وحاول فريق "إف سي مصر" المجتهد والقوي التعويض والعودة بتقزم النتيجة لكن محاولاته تكسرت وباتت بالفشل الكبير على أقدام المدافعين وكذلك القائم ليخرج مهزوما ملطخ بدماء الهزيمة بطلقتين في صدره.

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