جامعة أسوان تحصد المركز الأول على مستوى مصر فى مجال الهندسة

أعلن الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، عن فوز الجامعة بالمركز الأول على مستوى الجامعات المصرية مناصفة مع جامعة بني سويف في مجال الهندسة والتكنولوجيا وفقا لتصنيف التايمز البريطاني.



وأوضح أن جامعة أسوان تم تصنيفها ما بين أفضل 300 إلى 400 جامعة على مستوى العالم في مجال الهندسة والتكنولوجيا بتصنيف التايمز مما يدل على التقدم الكبير الذي تشهده الجامعة في المجال الهندسي والأبحاث العلمية لأعضاء هيئة التدريس.



وأضاف الدكتور أيمن عثمان، نائب رئيس جامعة أسوان للدراسات العليا والبحوث، أن حصول جامعة أسوان في المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية والعالمية في مجال الهندسة والتكنولوجيا يعكس مدى التطور الكبير الذي تشهده الجامعة في هذا المجال، خاصة في ظل وجود كليتين للهندسة بالجامعة هما كلية الهندسة بأبوالريش وكلية هندسة الطاقة بصحارى.



وأشار الدكتور محمد عبدالعزيز مهلل، وكيل كلية الهندسة، إلى أن جامعة أسوان حصلت على المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية في التصنيف العام للتايمز البريطاني والذي تم إعلانه في الشهر الماضي، ثم حصلت الجامعة على المركز الأول اليوم في مجال الهندسة والتكنولوجيا وفقا للتصنيف على الموضوعات للتايمز البريطاني أيضًا؛ وذلك نظرا لأهمية وجودة النشر العلمي وكثرة الاستشهادات للأبحاث الخاصة بأعضاء هيئة التدريس في مجال الهندسة والتكنولوجيا بجامعة أسوان.