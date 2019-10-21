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مستشار الرئيس اللبناني: ردة فعل المعتصمين نحو الإصلاحات ليست إيجابية

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 10:43 م
رئيس الجمهورية اللبناني
رئيس الجمهورية اللبناني
رباب الأهواني
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قال المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية اللبناني، رفيق شالالا، إن الورقة الاقتصادية التي طرحتها الحكومة لتخفيف الأزمة اللبنانية، تاريخية.

وأضاف "شالالا" في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "DMC": أنه لأول مرة بتاريخ لبنان السياسي الحديث تصدر هذه القرارات الأساسية والجذرية التي تعالج القضايا التي يطالب بهاالمعتصمون، على حد تعبيره.

وأوضح المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية اللبناني: أن ردة فعل المعتصمين نحو الإصلاحات ليست إيجابية، مشيرًا إلى أن عدم رضا اللبنانيين يرجع إلى تواجدهم بالشارع وعدم استماعهم لتفاصيل الورقة، بحسب تعبيره

وتابع: في حالة إطلاع المعتصمين على الورقة وقراءتها بهدوء، وبعيدًا عن الغوغائية، سيدركون أنها قرارات مهمة وأساسية والتفاعل معها بشكل إيجابي، لافتًا إلى أن الشروحات الاقتصادية تستغرق وقتًا لكونها مواد جافة تحتاج إلى توضيحات.

يُذكر أن لبنان يشهد منذ يوم الخميس الماضي، مظاهرات حاشدة؛ احتجاجًا على السياسات الاقتصادية الحالية وفرض العديد من الضرائب.

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