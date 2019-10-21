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توك شو

عروسان يقيمان حفل زفافهما على لودر.. والزوج: "العروسة تستاهل"

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 10:34 م
جريدة الدستور
أحلام عبدالرحمن
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عرض الإعلامي عمرو عبدالحميد، مقطع فيديو لعروسين في قنا احتفلا بزفافهما على لودر.

وقال أحمد دردش العريس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، في برنامج "رأي عام"، المذاع عبر فضائية "TeN"، إنه كان يرغب في عمل شيء جديد وغريب.

وأضاف "دردش": "كنت عاوز أعمل حاجة تفرح العروسة، عشان بصراحة تستاهل كل خير، جبت لودر وعملنا بيه الزفة من غير أي خروج عن الذوق العام أو أي تقاليع خادشة، أنا قلت أفرح العروسة وأفرح نفسي وأفرح الناس معايا، والحمد لله الطريقة طلعت كويسة بفضل ربنا وبفضل أصحابي اللي ساعدوني".

وأردف: "أصحابي تعبوا معايا جدًا في الموضوع والتنسيق عشان المرور والطريق، بس عرفنا نخلص الموضوع مع المرور والناس هناك رحبت بالفكرة وقالوا خلاص مفيش مشكلة عشان خاطر الفرحة، والناس بتوع المرور رحبوا كمان بالفكرة، والزفة استمرت ساعة ونص".

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