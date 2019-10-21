حمو بيكا يتراجع عن إهانته لهاني شاكر: "على راسي من فوق"

اعتذر مطرب المهرجانات حمو بيكا، عن إهانته للفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، مؤكدًا أنه على دماغه وأنه أمير الغناء العربي.



وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار"، مع الإعلامي تامر أمين، والمذاع عبر فضائية "النهار"، أنا مؤدي مهرجانات وصوتي ليس جيدًا، ولي جمهور يسمعني وطلبت تصريح دي جي، وطلبوا مني أن أخضع لاختبار غناء ودخلت وأنا عارف إني هاسقط، رغم إنه يوجد زملاء لي يعملون بكارنيهات دي جي وعندما سألتهم قالوا لي لا علاقة لك بهم.



وطالب أن يكون هناك شعبة داخل النقابة لأغاني المهرجانات، ينضم لها هو وغيره من المطربين أمثاله.



وأكد أن الكلام الذي ورد على لسانه في الفيديو وتهديده بتكسير النقابة كان ساعة غضب، وأن الألفاظ خانته في الفيديو، مشددًا على حبه لبلده وأعلن تراجعه عن الكلام الذي قاله في الفيديو.



