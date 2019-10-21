الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 الموافق 23 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
RevUP Advertisements

توك شو

حمو بيكا يتراجع عن إهانته لهاني شاكر: "على راسي من فوق"

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 10:31 م
حمو بيكا
حمو بيكا
سناء إسماعيل
طباعة
اعتذر مطرب المهرجانات حمو بيكا، عن إهانته للفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، مؤكدًا أنه على دماغه وأنه أمير الغناء العربي.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار"، مع الإعلامي تامر أمين، والمذاع عبر فضائية "النهار"، أنا مؤدي مهرجانات وصوتي ليس جيدًا، ولي جمهور يسمعني وطلبت تصريح دي جي، وطلبوا مني أن أخضع لاختبار غناء ودخلت وأنا عارف إني هاسقط، رغم إنه يوجد زملاء لي يعملون بكارنيهات دي جي وعندما سألتهم قالوا لي لا علاقة لك بهم.

وطالب أن يكون هناك شعبة داخل النقابة لأغاني المهرجانات، ينضم لها هو وغيره من المطربين أمثاله.

وأكد أن الكلام الذي ورد على لسانه في الفيديو وتهديده بتكسير النقابة كان ساعة غضب، وأن الألفاظ خانته في الفيديو، مشددًا على حبه لبلده وأعلن تراجعه عن الكلام الذي قاله في الفيديو.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رسميًا.. "الموسيقيين" تمنع التعامل مع "بيكا وشطا" في المهرجانات

بعد اقتحامه نقابة الموسيقيين.. حمو بيكا: "لا أعترف بهاني شاكر"

"الموسيقيين" ردًا على اقتحام حمو بيكا النقابة: "لا يصلح للغناء"

مصدر أمني: لم نتلق بلاغًا بواقعة حمو بيكا داخل "الموسيقيين"

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 15 ساعة

حبس منتحل صفة ضابط سرق سيدة في عابدين

منذ أقل من ساعتين

حمو بيكا يكشف سر السلاسل الذهبية التي ظهر بها وموقفه من الألفاظ الخارجة في أغانيه

منذ حوالي 23 ساعة

تفاصيل أبشع جريمة قتل ارتكبها نقاش فى حق طفلته

منذ حوالي 11 ساعة

اتفاقات «مصرية- كويتية» بمليار دولار لتنمية سيناء

ads

الصور

image description

بالصور.. تامر عبد المنعم يكرم لبلبة بندوة قصر السينما

image description

مباراة فوز الزمالك على المقاولون وتصدر الدورى مؤقتًا

image description

"الهضبة" ونجوم الفن والرياضة في حفل زفاف شقيقة ملك قورة

image description

تامر عاشور والليثي وعدوية يشعلون حفل المنارة بحضور جماهيري كبير

image description

نجوم الفن فى العرض المسرحى "سكة السفر" على مسرح الهوسابير (صور)

الأكثر قراءة

هاني شاكر: "لن يحصل حمو بيكا على تصريح بالغناء طالما أنا موجود"

هاني شاكر يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد حمو بيكا

صوّت لـ صلاح.. فتح باب التصويت على جائزة "بالون دور"

الباز: قانون تنظيم الجامعات بحاجة لتغيير كامل.. نظام "الترقيع" غير جائز

أيام زمان

عبدالحليم حافظ جمع أكثر من 60 ألف جنيه إسترليني في 4 أيام بالمغرب

"غمزة عين" كادت أن تدفع ثريا سالم حياتها ثمنًا لها

اعتناق ليلى مراد للإسلام لحظة آذان الفجر.. تعرف على القصة

شريفة ماهر تزوجت من ستيني في سن الخامسة عشر والسبب "والدها"

نجم الساعة

حمادة هلال يخضع لجلسة تصوير جديدة بعدسة مصور "الدستور" هادى كرم

الصحة

إطلاق "المحفظة الوردية" لمكافحة سرطان الثدى بالجامعة العربية

"الكيتو" يسبب تفاقم التهاب الجلد

24 أكتوبر.. اليوم العالمي لشلل الأطفال

في يومه العالمي.. كيفية الوقاية من هشاشة العظام

الرئيس نيوز

هيلاري كلينتون تسخر من رسالة ترامب إلى أردوغان

أمطار في القاهرة خلال ساعات.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء

الصباح لمدبولى: الكويت تقف إلى جانب مصر لحماية أمنها واستقرارها

وزير الخارجية الأمريكي: مستعدون لاستخدام القوة العسكرية ضد تركيا

منوعات

نفوق 55 فيلًا بسبب الجفاف فى زيمبابوى

الزجاجات البلاستيكية.. وسيلة لشراء تذاكر المترو في روما

متحف عملاقة الأثاث السويدية ايكيا يقدم لضيوفه كرات اللحم

ارتفاع معدلات البدانة بسبب التحول في طبيعة النظام الغذائي

كشكول

شاهد.. عرض فيلم لطلاب الأزهر فى معهد العلوم الإسلامية

أول تعليق لـ"التعليم" علي شكوي مشاركة الطلاب في نظافة مدارسهم

"جابر نصار" يعلن مفاجأة جديدة لطلاب الدراسات العليا بحقوق القاهرة

صيدلة أسيوط تستضيف المؤتمر العلمي الـ14 "سند".. 23 أكتوبر

إسلام سياسي

صوفيون يضربون "شاب سلفى" سب أحد شيوخ التصوف - فيديو

كواليس زيارة مفتى الجمهورية وشيخ مشايخ الصوفية لـ«ضريح البدوى»

حرب تكسير العظام تشتعل بين نجل التهامى وأتباع الصوفية

الإخوان يشمتون في والد محمود البنا بعد معرفتهم بمشاركته في عزلهم


زيت وسكر

شاهد.. رئيس الصرف الصحي: سرقة 5500 غطاء بالوعة سنويًا

انفوجراف.. تعرف على الاجراءات والاوراق المطلوبة لتركيب عداد مياه

تأثير القلق المستمر على مرضى السكر

كيف تساعد “البطاطس المهروسة” في زيادة الطاقة؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
لبنان.. بعد الورقة التخديرية
لواء.حمدى البطران
المصريون فى رسائل إنجليزية
غسان شربل
العهد والحكومة والحزب ورسائل الخيبة
يوسف إدوارد
توطين صناعة الحوار
المزيد

الثقافة

"ثورة 19 في الدراما المصرية" بمركز دال للأبحاث.. الأربعاء

الأربعاء.. علاء فرغلي يناقش "وادي الدوم" بالنيل الثقافية

"قراءات في الوثائق التاريخية المصرية" بالمعهد الفرنسي.. 9 نوفمبر

الأربعاء.. "أبو جليل" يناقش "قيام وانهيار الصاد شين" بالنيل الثقافية

صفحتنا ع الفيس بوك