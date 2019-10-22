الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 الموافق 23 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
RevUP Advertisements

تقارير ومتابعات

9 نصائح هامة لحماية نفسك من تقلبات الجو

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 05:23 ص
جريدة الدستور
أريج الجيار
طباعة
قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس اليوم الثلاثاء، سيشهد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة ليسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى الوجه البحري ومحافظات القاهرة الكبرى، متابعًا: "سيكون مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارًا، مائل للبرودة ليلًا".

وتابع عبد العال في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "ستقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية تمتد إلى الوجه البحري والقاهرة وسيناء وشمال الصعيد، وجنوبًا على مدينتي حلايب وشلاتين"، مؤكدًا أنه سيكون هناك أمطار غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق من شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس.

من جانبه، قال الدكتور هشام قاسم استشارى الأمراض الصدرية أن التغير المفاجئ فى درجات الحرارة يكون سببا فى الإصابة بنزلات البرد، لأن فيروسات الأنفلونزا والمسببة لنزلات البرد تنشط فى هذا الجو، علاوة على ذلك وجود البرد يسهل من انتشار الميكروبات والبكتيريا، والتى تساهم فى زيادة المضاعفات الناتجة عن هذه الإصابات.

وأوضح أن التغير المفاجئ فى درجات الحرارة مع وجود الأتربة يؤدى إلى تدهور الحالة الصحية لمرضى حساسية الصدر، وأيضا مرضى التدخين المصابين بما يسمى الالتهاب المزمن بالشعب الهوائية، فيكونوا أكثر عرضة للإصابة بنزلات حادة، مما يجعلهم عرضة للإصابة بالالتهابات الرئوية الخطيرة.

وذكر "قاسم" أن أهم الخطوات لتجنب الإصابة بنزلات البرد فى الجو غير المستقر هى:
1- ينصح دائما مرضى الحساسية والالتهابات الشعبية المزمنة بعدم الخروج من المنزل إلا فى الضرورة القصوى.
2- إذا اضطررنا للخروج فيجب استعمال الماسك لمنع الأتربة.
3- التدفئة المناسبة وارتداء الملابس المناسبة، وحماية الممرات الهوائية للجهاز التنفسى من هذه الآثار الضارة.
4- ننصح مرضى الحساسية بتناول موسعات الشعب الموصوفة لهم من الطبيب المعالج، والاهتمام بأخذها فى المواعيد المطلوبة لضمان حماية الجهاز التنفسى عند التعرض لهذه الآثار الضارة.
5- تناول الوجبات الصحية المدعمة بالفيتامينات والمعادن مثل الفواكه الطازجة، والخضراوات، وتناول كمية مناسبة من السوائل الدافئة.
6- ممارسة الرياضة لدعم مناعة الجسم وتقليل الإصابة بنزلات البرد.
7- يجب الإكثار من السوائل الدافئة.
8- تناول الأصحاء لفيتامين سى الطبيعى الموجود فى الفواكه، مثل الجوافة، والبرتقال، واليوسفى والليمون.
9- تناول المشروبات الدافئة مثل القرفة والمشروبات الشعبية المعتادة كالينسون، والزنجبيل.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 17 ساعة

تفاصيل اتفاقيات التعاون الجديدة بين مصر والكويت

منذ حوالي 8 ساعات

"عيب كده".. مشاجرة بين هنا الزاهد ومتابعة بسبب طلعت زكريا

منذ حوالي 4 ساعات

"أمطار غزيرة".. الأرصاد تعلن طقس اليوم الثلاثاء

منذ حوالي 7 ساعات

صوّت لـ صلاح.. فتح باب التصويت على جائزة "بالون دور"

ads

الصور

image description

بالصور.. تامر عبد المنعم يكرم لبلبة بندوة قصر السينما

image description

مباراة فوز الزمالك على المقاولون وتصدر الدورى مؤقتًا

image description

"الهضبة" ونجوم الفن والرياضة في حفل زفاف شقيقة ملك قورة

image description

تامر عاشور والليثي وعدوية يشعلون حفل المنارة بحضور جماهيري كبير

image description

نجوم الفن فى العرض المسرحى "سكة السفر" على مسرح الهوسابير (صور)

الأكثر قراءة

هاني شاكر: "لن يحصل حمو بيكا على تصريح بالغناء طالما أنا موجود"

هاني شاكر يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد حمو بيكا

هجوم إخوانى على «جو شو»: يسعى للمال والشهرة

"عيب كده".. مشاجرة بين هنا الزاهد ومتابعة بسبب طلعت زكريا

أيام زمان

عبدالحليم حافظ جمع أكثر من 60 ألف جنيه إسترليني في 4 أيام بالمغرب

"غمزة عين" كادت أن تدفع ثريا سالم حياتها ثمنًا لها

اعتناق ليلى مراد للإسلام لحظة آذان الفجر.. تعرف على القصة

شريفة ماهر تزوجت من ستيني في سن الخامسة عشر والسبب "والدها"

نجم الساعة

حمادة هلال يخضع لجلسة تصوير جديدة بعدسة مصور "الدستور" هادى كرم

الصحة

عادات تتحكم فى ضغط الدم و"السكرى" و"الكولسترول"

إنتاج جنين دون بويضات أو حيوانات منوية.. فقط قطعة جلد

أخصائى تغذية: 12 بيضة مسموح بتناولها يوميًا

إطلاق "المحفظة الوردية" لمكافحة سرطان الثدى بالجامعة العربية

الرئيس نيوز

هيلاري كلينتون تسخر من رسالة ترامب إلى أردوغان

أمطار في القاهرة خلال ساعات.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء

الصباح لمدبولى: الكويت تقف إلى جانب مصر لحماية أمنها واستقرارها

وزير الخارجية الأمريكي: مستعدون لاستخدام القوة العسكرية ضد تركيا

منوعات

"نتفليكس" تقترض مليارى دولار لمواجهة الخدمات الجديدة

كتاب جديد يحذر: "الفاتيكان على حافة الإفلاس"

نفوق 55 فيلًا بسبب الجفاف فى زيمبابوى

استطلاع 62% من النمساويين يتخذون موقفا سلبيا للتعايش مع المسلمين

كشكول

شاهد.. عرض فيلم لطلاب الأزهر فى معهد العلوم الإسلامية

أول تعليق لـ"التعليم" علي شكوي مشاركة الطلاب في نظافة مدارسهم

"جابر نصار" يعلن مفاجأة جديدة لطلاب الدراسات العليا بحقوق القاهرة

صيدلة أسيوط تستضيف المؤتمر العلمي الـ14 "سند".. 23 أكتوبر

إسلام سياسي

صوفيون يضربون "شاب سلفى" سب أحد شيوخ التصوف - فيديو

كواليس زيارة مفتى الجمهورية وشيخ مشايخ الصوفية لـ«ضريح البدوى»

حرب تكسير العظام تشتعل بين نجل التهامى وأتباع الصوفية

مركز بحثي أمريكي: أردوغان لن يحارب داعش في سوريا


زيت وسكر

الصناعات المعدنية والهندسية” تعلن رفضها تصفية أو خصخصة شركة الحديد والصلب

شاهد.. رئيس الصرف الصحي: سرقة 5500 غطاء بالوعة سنويًا

انفوجراف.. تعرف على الاجراءات والاوراق المطلوبة لتركيب عداد مياه

تأثير القلق المستمر على مرضى السكر

مقالات الرأي
ماجد حبته
لبنان.. بعد الورقة التخديرية
لواء.حمدى البطران
المصريون فى رسائل إنجليزية
غسان شربل
العهد والحكومة والحزب ورسائل الخيبة
يوسف إدوارد
توطين صناعة الحوار
المزيد

الثقافة

حفل استقبال عمدة بافوس القبرصية بأوبرا الإسكندرية

عروض وأنشطة متنوعة بدار المسنين احتفالًا بالعيد القومى للسويس

بيت الشعر بالأقصر فى ضيافة ثقافة السويس

ثقافة أسيوط تناقش أهمية الاتحاد والتعاون وبناء المجتمع

صفحتنا ع الفيس بوك