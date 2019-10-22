9 نصائح هامة لحماية نفسك من تقلبات الجو

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس اليوم الثلاثاء، سيشهد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة ليسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى الوجه البحري ومحافظات القاهرة الكبرى، متابعًا: "سيكون مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارًا، مائل للبرودة ليلًا".



وتابع عبد العال في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "ستقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية تمتد إلى الوجه البحري والقاهرة وسيناء وشمال الصعيد، وجنوبًا على مدينتي حلايب وشلاتين"، مؤكدًا أنه سيكون هناك أمطار غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق من شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس.



من جانبه، قال الدكتور هشام قاسم استشارى الأمراض الصدرية أن التغير المفاجئ فى درجات الحرارة يكون سببا فى الإصابة بنزلات البرد، لأن فيروسات الأنفلونزا والمسببة لنزلات البرد تنشط فى هذا الجو، علاوة على ذلك وجود البرد يسهل من انتشار الميكروبات والبكتيريا، والتى تساهم فى زيادة المضاعفات الناتجة عن هذه الإصابات.



وأوضح أن التغير المفاجئ فى درجات الحرارة مع وجود الأتربة يؤدى إلى تدهور الحالة الصحية لمرضى حساسية الصدر، وأيضا مرضى التدخين المصابين بما يسمى الالتهاب المزمن بالشعب الهوائية، فيكونوا أكثر عرضة للإصابة بنزلات حادة، مما يجعلهم عرضة للإصابة بالالتهابات الرئوية الخطيرة.



وذكر "قاسم" أن أهم الخطوات لتجنب الإصابة بنزلات البرد فى الجو غير المستقر هى:

1- ينصح دائما مرضى الحساسية والالتهابات الشعبية المزمنة بعدم الخروج من المنزل إلا فى الضرورة القصوى.

2- إذا اضطررنا للخروج فيجب استعمال الماسك لمنع الأتربة.

3- التدفئة المناسبة وارتداء الملابس المناسبة، وحماية الممرات الهوائية للجهاز التنفسى من هذه الآثار الضارة.

4- ننصح مرضى الحساسية بتناول موسعات الشعب الموصوفة لهم من الطبيب المعالج، والاهتمام بأخذها فى المواعيد المطلوبة لضمان حماية الجهاز التنفسى عند التعرض لهذه الآثار الضارة.

5- تناول الوجبات الصحية المدعمة بالفيتامينات والمعادن مثل الفواكه الطازجة، والخضراوات، وتناول كمية مناسبة من السوائل الدافئة.

6- ممارسة الرياضة لدعم مناعة الجسم وتقليل الإصابة بنزلات البرد.

7- يجب الإكثار من السوائل الدافئة.

8- تناول الأصحاء لفيتامين سى الطبيعى الموجود فى الفواكه، مثل الجوافة، والبرتقال، واليوسفى والليمون.

9- تناول المشروبات الدافئة مثل القرفة والمشروبات الشعبية المعتادة كالينسون، والزنجبيل.