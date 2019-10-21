مدرس يحمل طالبة "مُقعدة" لتكتب على السبورة (فيديو)

عرض الإعلامي عمرو عبدالحميد، مقطع فيديو لمُدرس، بإحدى مدارس سوهاج، وهو يحمل طالبة من ذوي الاحتياجات الخاصة من أجل الكتابة على السبورة.



وقال المدرس ممدوح السباعي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، في برنامج "رأي عام"، المذاع عبر فضائية "TeN"، إنه يرى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وكذلك وزارة التربية والتعليم تهتم للغاية بتعليم أبنائها من ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث كانت هناك فترات زمنية ماضية لم يكن لأصحاب الإعاقات أماكن في التعليم، ولكن بعد افتتاح قسم الدمج التابع للوزارة أصبح هناك أماكن للجميع.



وأشار إلى أنه يجب أن يتلقى هؤلاء الطلاب تعليم جيد ومتميز، موضحًا أنه فوجئ بطفلة تُدعى حسناء من ذوي الاحتياجات الخاصة، تجلس على كرسي متحرك، في الصف الثاني الابتدائي، في الفصل، وأثناء طلبه من أحد الطلاب الوقوف للكتابة على السبورة رأى أن الطالبة لديها الرغبة أن تكون مثل زملائها.



وأردف: "كانت عاوزة تطلع تكتب على السبورة، لكنها على كرسي متحرك، فلم أجد حرجًا في أن أحملها، يجب أن نعامل الجميع معاملة طيبة وحسنة، وأتمنى من المدرسين يعاملوا أولادي بنفس الشكل".