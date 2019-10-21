رشا مهدي عن "نكت المصريين" على مظاهرات لبنان: "عايزين نهون عليهم"

نشرت الفنانة رشا مهدي عبر حسابها على "تويتر"، تغريدة تعلق فيها على "نكت المصريين" على مظاهرات لبنان.



وكتبت رشا: "كمصريين مبنحسش إننا غُرب في لبنان، عشان كده تلاقينا بنتعامل مع مظاهراتهم كأنها عندنا، بننكت وبنضحك عشان نهون علينا وعليهم، بس ساعة الجد لبنان لو ماشالتهاش الأرض نشيلها في عينينا، ربنا يحمي الشعب اللبناني الكريم المضياف ونيجي نحتفل معاكو، والشمس راح تطلع تزين سما بيروت".



يذكر أن مظاهرات اندلعت في لبنان منذ يوم الخميس الماضي، بسبب سوء الأحوال الاقتصادية.





