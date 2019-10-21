هاني شاكر: أخرجت حمو بيكا من السجن من أجل والدته

قال الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، ردا على واقعة "حمو بيكا": "تعاطفت مع حمو بيكا وأخرجته من السجن من أجل والدته ليقضي العيد معها، فكان هجومه على النقابة ردا للجميل".



وأضاف "شاكر" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": لن تسمح النقابة لـ"حمو بيكا" بتنظيم حفلات دي جي أو أغاني.



وأوضح هاني شاكر، أنه لا يستمع إلى هذا النوعية من الأغاني؛ لأن كلماتها خارجة ومسيئة.



وتابع: "مجدي شطة لم يأت إلى النقابة للامتحان للحصول على تصريح".



كما أكد نقيب المهن الموسيقية، أن أوكا وأورتيجا مطربين شعبيين ولا يقارنا بحمو بيكا وشطة.

