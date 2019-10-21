هاني شاكر: "لن يحصل حمو بيكا على تصريح بالغناء طالما أنا موجود"

علق الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، على تهديد "حمو بيكا" له قائلا، "أنا لا أعلم كيف وصلنا إلى هذه المرحلة من التسيب؟".



وأضاف "شاكر" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": أنه يوجد قانون وقضاء ودولة محترمة تستطيع محاسبة كل تطاول وتجاوز، وما فعله "بيكا" مسيئ لكل الفنانين.



وأوضح الفنان هاني شاكر: أنه إذا اعتبر "بيكا" نفسه فنان، فهو يُسيئ لجميع الفنانين والفن المصري وليس النقابة الفنية.



وتابع: إذا كان يمتلك بيكا دليل على وجود تجاوزات داخل النقابة، عليه أن يُقدمها للنيابة العامة.



وشدد نقيب المهن التمثيلية على عدم حصول "بيكا" على تصريح، قائلًا: "طالما أنا موجود في النقابة، لن يحصل حمو بيكا على تصريح"، متابعا: "ده أقل رد ممكن ترد به النقابة على حمو بيكا".

