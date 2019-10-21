"الحركة الوطنية" يدشن حملة لمواجهة غلاء الأسعار

يقود حزب الحركة الوطنية، برئاسة اللواء رؤوف السيد، حملة لتخفيض أسعار اللحوم، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخاصة بمكافحة الغلاء.



وأعلن رئيس الحزب قيام الحملة في بعض المحافظات؛ من أجل تخفيف الأعباء عن الأسر المصرية، وحتى يستفيد المواطن المصرى البسيط من هذه الخطوة، مشيرًا إلى أن غالبية الأسر في بعض القرى والنجوع تعاني من ارتفاع الأسعار، قائلًا "الحزب يقوم بعمل حملات لمواجهة الغلاء؛ من أجل مساندة الأسر الفقيرة، التي تعاني من الدخل المحدود".



وأوضح "رؤوف"، أن مبادرة الحزب بحملة "ضد الغلاء" خطوة متميزة؛ لأنها تخدم كافة المواطنين، الذين يستحقون ذلك، خاصة أن هذه الحملة استقبلت بترحيب من كافة المواطنين، حسب قوله.