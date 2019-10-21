"فضيحة الإخوان".. شباب الجماعة ينتحرون بسبب الفقر

سلط الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، الضوء على تدوينة لشاب إخواني كشف من خلالها فضيحة جديدة تضرب جماعة الإخوان الإرهابية في تركيا.

وقال الباز، في برنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية المحور، إن شابا يدعى عمر مجدي كشف عن انتشار حالات الانتحار بين الشباب المصري الهارب إلى تركيا بشكل كبير.

وأشار في تدوينة له، إلى أن 3 شباب خرجوا من مصر لأسباب سياسية وعمرهم 25 عاما انتحروا بسبب غياب الدعم الكامل المادي والنفسي، مشيرا إلى أن قيادات الجماعة الإرهابية أنفقوا أكثر من 50 ألف دولار لعمل مخيم في ذكرى فض رابعة، وتترك كل الشباب دون أي دعم.