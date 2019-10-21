شاهد.. لحظة تصدي الجيش اللبناني لأنصار حزب الله في بيروت

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الجيش اللبناني يتصدى لعناصر حزب الله الإرهابي في بيروت.



وأضاف "موسى" خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن عناصر حزب الله الإرهابي تحاول الاعتداء على المتظاهرين في بيروت والجيش يتصدى لهم.



وتابع: التظاهرات في لبنان مستمرة في الشارع اللبناني بالرغم من إعلان الحريري إلغاء الضرائب، مؤكدا أن أعداد المتظاهرين في تزايد ويطالبون بإسقاط الحكومة ولا يقبلون أي إجراءات إصلاحية اقتصادية.





