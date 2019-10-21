أسقفية الشباب تطلق لقاءً روحيًا لدراسة الكتاب المقدس

أطلقت أسقفية الشباب للأقباط الأرثوذكس، مساء اليوم، فعاليات اللقاء الروحي لدراسة الكتاب المقدس، للشباب الخريجين، بكنيسة السيدة العذراء مريم السريان الأرثوذكس، بغمرة.



وشارك بحضور اللقاء عدد غفير من الشباب والفتيات، بالإضافة لحضور عدد كبير من الكهنة.



واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مؤخرًا بعيدي رأس السنة القبطية المعروف كنسيًا بـ"عيد النيروز"، لتبدأ عاما قبطيا جديدا يحمل تاريخ 1736 يُختتم في سبتمبر المقبل، بالاضافة إلى عيد الصليب، وتنقطع الكنيسة عن الأصوام المطولة ما خلا صوم يومي الأربعاء والجمعة أسبوعيًا؛ حتى تحتفل بصوم الميلاد في يوم 25 من نوفمبر المقبل.