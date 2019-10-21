ميقاتي: الشعب اللبناني يطالب بمحاربة الفساد بعيدًا عن الطائفية

قال نجيب ميقاتي، رئيس وزراء لبنان الأسبق، إن الشعب اللبناني في ساحات العاصمة بدون طائفية أو مذهبية، مؤكدا أن الشعب اللبناني يُطالب بمحاربة الفساد بعيدا عن الطائفية والمذهبية.



وأضاف "ميقاتي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد" مع الإعلامي أحمد موسى، أنه ليس من الواضح اتخاذ حكومة سعد الحريري قرار استقالته من عدمه، مطالبا بانتخابات مبكرة استجابة لصوت الشعب.



وأوضح رئيس وزراء لبنان الأسبق، أنه لا بد أن يعي الشعب أنه لا بد من إعطاء فرصة للحريري وحكومته لتنفيذ الإجراءات الإصلاحية، مؤكدا أن استمرار التظاهرات ليس في صالح الشعب اللبناني.

