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الطائفة الانجيلية: الثقة في وعود الله تأتي بالاختبار

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 09:23 م
الدكتور القس أندريه
الدكتور القس أندريه زكي،
ماريان رسمى
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قال الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، إن اختبار الحضور الإلهي لا يأتي إلا من خلال الثقة في وعود الله.
وأضاف رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، أن الطاعة في المستحيل تؤدي إلى اختبار الحضور الإلهي.
جاء ذلك خلال مشاركة رئيس الطائفة الإنجيلية، بحضور احتفالية للشباب، بكنيسة قصر الدوبارة الإنجيلية، بمشاركة الدكتور القس مايكل يوسف، مؤسس قناة الملكوت، والقس سامح موريس، راعي الكنيسة ذاتها، بالإضافة لحضور أعداد غفير من الشباب والفتيات.

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