نجيب ميقاتي: "يجب استقالة حكومة سعد الحريري"

قال نجيب ميقاتي، رئيس وزراء لبنان الأسبق، إن ما طرحه سعد الحريري جيد، ولكن العبرة في التنفيذ على أرض الواقع، مشيرا إلى أن الخطة التي وضعت اليوم، والتي أُقرت من قبل الحكومة اللبنانية ومن رئس الوزراء اللبناني خطوات جرئية وقيمة، ومن الممكن أن تعطي فرصة للاقتصاد اللبناني بالنهوض مجددا.



وأضاف "ميقاتي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد" مع الإعلامي أحمد موسى، أن سعد الحريري اعترف أنه منذ ثلاث سنوات، يحاول تنفيذ إصلاحات ولكنه لم ينجح، لافتا إلى أن الثقة بين الشارع اللبناني والحكومة فُقدت ولم تعد موجودة.



وأوضح رئيس وزراء لبنان الأسبق: أن الشك سيظل من قبل الشارع في أداء الحكومة؛ لأنه لا تغيير في الأشخاص، متابعا: على حكومة سعد الحريري أن تستقيل ثم يعاد تشكيلها من جديد بشكل متجانس.





