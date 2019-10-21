جومانا مراد تحتفل بعيد زواجها السادس برسالة رومانسية.. صورة

احتفلت الفنانة السورية جومانا مراد، بعيد ميلاد زاوجها السادس من المحامي ربيع بسيسو، ووجهت له رسالة رومانسية عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".



ونشرت جومانا صورة لهما معًا، وعلقت عليها قائلة: "كل عام وأنت حبيبي وزوجي ورفيقي إمبارح كملنا 6 سنين مع بعض وإن شاء الله العمر كلو بتضلك منور حياتي وجودك معي وحبك هو الي بيعطي للحياة معنى. الله يخليلي إياك يا روحي".



وكانت جومانا كراد، قد أبدت موافقتها مؤخرًا على المشاركة في فيلم كوميدي مع الفنان علي ربيع، وذلك بعد غياب دام لأكثر من 6 سنوات منذ تقديمها لفيلم "الحفلة" أمام أحمد عز، بسبب زواجها وإنجابها.

