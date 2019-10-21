الإثنين 21 أكتوبر 2019 الموافق 22 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
RevUP Advertisements

الكرازة

تزامنًا مع عيد استشهاده.. قصة القديس سرجيوس

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 09:14 م
القديس سرجيوس
القديس سرجيوس
ماريان رسمى
طباعة
تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم، بعيد استشهاد القديس سرجيوس رفيق القديس واخس، وبحسب الكتاب "السنكسار" الكنسي، كان من كبار الجنود المتقدمين في بلاط الملك مكسيميانوس ومن أصحاب الحظوة لديه.

ولأن هذا الملك كان وثنيا، وهذان القديسان من أهل الإيمان، فقد أرسلهما إلى أنطيوخس ملك سوريا لتعذيبهما، حتى إذا لم يرجعا عن إيمانهما يقتلهما، فعذب أنطيوخس القديس واخس عذابا شديدًا، وإذ لم ينثن عن مسيحيته أمر بذبحه، فذبحوه وطرحوه في نهر الفرات فقذفته المياه إلى الشاطئ، وأرسل الله عقابا لحراسته الجسد الطاهر حتى أوحى إلى قديسين، فأخذاه باحترام ودفناه.

وبقى سرجيوس حزينا عليه، فرأى في نومه أخاه واخس في هودج جميل ونوره ساطع فتعزت نفسه كثيرا، وبعد هذا أمر الحاكم أن يسمر في رجليه، ويرسل إلى الرصافة "كانت في الجانب الشرقي من بغداد، وقد زالت في العصر العباسي"، مربوطا في أذناب الخيل.

وكان دمه يقطر على الأرض، وصادفوا في طريقهم صبية عذراء، فاستقوا منها ماء، ولما رأت الحالة التي عليها هذا القديس حزنت عليه، ورثت لشبابه وجمال منظره. فقال لها القديس "ألحقي بي إلى الرصافة لتأخذي جسدي"، فتبعته.

ولأن حاكم تلك الناحية كان صديق القديس سرجيوس، إذ بوساطته وجد في هذا المركز، فقد حاول إقناعه بالعدول عن رأيه حفاظا على حياته، وإذ لم يقبل منه أي نصح أمر بقطع رأسه فتقدمت العذراء وأخذت الدم الذي خرج من عنقه المقدس وجعلته في جزة من الصوف.

أما جسده المقدس فقد حفظ إلى انقضاء زمان الجهاد، حيث بنوا له كنيسة بالرصافة، تولى تكريسها خمسة عشر أسقفا، ووضعوا الجسد المقدس في تابوت من الرخام وشهد من قصدوه للتبرك أن دهنا طيبا ينبع من هذا الجسد شفاء للمرضى.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 12 ساعة

حبس سنة وغرامة 5 آلاف.. تعديلات قانون العقوبات لحفظ حق النفقة

منذ حوالي 14 ساعة

حبس منتحل صفة ضابط سرق سيدة في عابدين

منذ ساعة و 23 دقيقة

"فضيحة الإخوان".. شباب الجماعة ينتحرون بسبب الفقر

منذ يومين

تعزيزات أمنية مكثفة لحظة وصول "راجح" قاتل "شهيد الشهامة" للمحكمة

ads

الصور

image description

بالصور.. تامر عبد المنعم يكرم لبلبة بندوة قصر السينما

image description

مباراة فوز الزمالك على المقاولون وتصدر الدورى مؤقتًا

image description

"الهضبة" ونجوم الفن والرياضة في حفل زفاف شقيقة ملك قورة

image description

تامر عاشور والليثي وعدوية يشعلون حفل المنارة بحضور جماهيري كبير

image description

نجوم الفن فى العرض المسرحى "سكة السفر" على مسرح الهوسابير (صور)

الأكثر قراءة

"فضيحة الإخوان".. شباب الجماعة ينتحرون بسبب الفقر

المحليات تطلب موظفين للعمل فى هذه التخصصات

هاني شاكر يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد حمو بيكا

الباز: قانون تنظيم الجامعات بحاجة لتغيير كامل.. نظام "الترقيع" غير جائز

أيام زمان

"غمزة عين" كادت أن تدفع ثريا سالم حياتها ثمنًا لها

اعتناق ليلى مراد للإسلام لحظة آذان الفجر.. تعرف على القصة

شريفة ماهر تزوجت من ستيني في سن الخامسة عشر والسبب "والدها"

"الطين" أنقذ هند رستم من مصير الموت داخل الأسانسير

نجم الساعة

حمادة هلال يخضع لجلسة تصوير جديدة بعدسة مصور "الدستور" هادى كرم

الصحة

إطلاق "المحفظة الوردية" لمكافحة سرطان الثدى بالجامعة العربية

"الكيتو" يسبب تفاقم التهاب الجلد

24 أكتوبر.. اليوم العالمي لشلل الأطفال

في يومه العالمي.. كيفية الوقاية من هشاشة العظام

الرئيس نيوز

وزير الخارجية الأمريكي: مستعدون لاستخدام القوة العسكرية ضد تركيا

حمو بيكا: كافحت واشتغلت "نجار وجزار".. وعايز آكل عيش

بالأسماء: إخلاء سبيل 16 متهما في مظاهرات "جزيرة الوراق"

الحكومة اللبنانية تبحث إعلان "حالة الطوارئ" في البلاد

منوعات

نفوق 55 فيلًا بسبب الجفاف فى زيمبابوى

الزجاجات البلاستيكية.. وسيلة لشراء تذاكر المترو في روما

متحف عملاقة الأثاث السويدية ايكيا يقدم لضيوفه كرات اللحم

ارتفاع معدلات البدانة بسبب التحول في طبيعة النظام الغذائي

كشكول

شاهد.. عرض فيلم لطلاب الأزهر فى معهد العلوم الإسلامية

أول تعليق لـ"التعليم" علي شكوي مشاركة الطلاب في نظافة مدارسهم

"جابر نصار" يعلن مفاجأة جديدة لطلاب الدراسات العليا بحقوق القاهرة

صيدلة أسيوط تستضيف المؤتمر العلمي الـ14 "سند".. 23 أكتوبر

إسلام سياسي

صوفيون يضربون "شاب سلفى" سب أحد شيوخ التصوف - فيديو

كواليس زيارة مفتى الجمهورية وشيخ مشايخ الصوفية لـ«ضريح البدوى»

حرب تكسير العظام تشتعل بين نجل التهامى وأتباع الصوفية

الإخوان يشمتون في والد محمود البنا بعد معرفتهم بمشاركته في عزلهم


زيت وسكر

شاهد.. رئيس الصرف الصحي: سرقة 5500 غطاء بالوعة سنويًا

انفوجراف.. تعرف على الاجراءات والاوراق المطلوبة لتركيب عداد مياه

تأثير القلق المستمر على مرضى السكر

كيف تساعد “البطاطس المهروسة” في زيادة الطاقة؟

مقالات الرأي
يوسف إدوارد
توطين صناعة الحوار
لواء.حمدى البطران
المصريون فى رسائل إنجليزية
غسان شربل
العهد والحكومة والحزب ورسائل الخيبة
القس. رفعت فكرى
الناجحون وفهم معنى الحياة
المزيد

الثقافة

توكارتشوك الحائزة على نوبل للأدب بصدد إصدار كتاب "يفاجئ الجميع"

كتاب "الشيخ إمام.. اﻹنسان والفنان" أحدث إصدارات قصور الثقافة

الرافعي: أصدق رواية الفرنسيين عن تاريخ مصر أكثر من الجبرتي

الحفل الختامي لمسابقة "المواهب الذهبية" لذوي الإعاقة.. الأربعاء

صفحتنا ع الفيس بوك