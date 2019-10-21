الباز يكشف كواليس لقاء وزير الخارجية الكويتي برؤساء تحرير الصحف

كشف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، كواليس لقاء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير خارجية الكويت، مع رؤساء تحرير الصحف المصرية.

وقال خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور"، إنه سأل وزير الخارجية الكويتي عن استهانة تركيا بالجامعة العربية، فأجاب: "الكويت ترفض العدوان التركي على سوريا، رغم العلاقات التجارية بين الكويت وتركيا".

وأضاف "الباز"، أن وزير الخارجية الكويتي أكد أن هناك عمل جدي في الدبلوماسية العربية لإعادة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية.

وتابع: "وزير الخارجية الكويتي أكد في اللقاء أن الكويت تتوافق من أجل حل أزمة سد النهضة"، ولفت وزير الخارجية الكويتي إلى أن هناك تنسيق أمني بين مصر والكويت فيما يخص جماعة الإخوان الارهابية.

وواصل: "وزير الخارجية الكويتي قال مصر لما بتنهض احنا كدول عربية بنقوى لأن قوتنا مرتبطة بمصر، وهناك تنسيق أمنى مع مصر".

وأكد "الباز"، أن قريبا وفد من مصر ومسئولين عن ملف الاستثمار سيذهبون في زيارة للكويت لكي يأخذوا خبرة من الصندوق السيادي الكويتي.