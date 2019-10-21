برلماني سابق عن تظاهرات لبنان: "الجوع يوحد الشعوب"

قال محمد الأمين عيطاني، البرلماني اللبناني الأسبق، إن الشعب اللبناني نزل إلى الشارع لتوحيد المطالب السياسية والاجتماعية، بدون أي قائد للجموع اللبنانية في التظاهرات.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، في برنامج "رأي عام"، المذاع عبر شاشة "TeN"، أن الثورة الاجتماعية التي تشهدها البلاد أثرت على الحكام الموجودين في لبنان، مبديًا تخوفه من أن تتحول الأحداث في لبنان إلى ما يعرف بـ"شارع مقابل شارع".



وأشار إلى أن اللبنانيين ما زالون يتذكرون أحداث الحرب الأهلية وتكلفتها من حيث عدد القتلى، مردفًا: "اللبنانيون لن يخوضوا حربًا أهلية أخرى، ولا بد من الدفع تجاه تحرير الإنسان اللبناني".



وواصل: "الجوع يوحد الشعوب، ويمر على الكل ويوحد المطالب، والشعب في حاجة إلى عمل، ويجب أن يذهب الناس إلى أعماله،م ولا أتوقع أن يبقوا في الشوارع لفترة طويلة".

