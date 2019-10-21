الباز: قضية "شهيد الشهامة" يستخدمها الإعلام المعادي لتسخين الأوضاع في مصر

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن قضية "شهيد الشهامة" محمود البنا، يتم استخدامها من قبل القنوات المعادية لتسخين الشارع المصري.

وأوضح في برنامجه 90 دقيقة المذاع على فضائية المحور، أن محمود البنا فعليا هو شهيد للشهامة، فهو دافع عن فتاة تعرضت لمضايفات من شاب، ولكن في النهاية هذه القضية هي قضية قتل عادية.

وواصل: "أكررها مرة أخرى، ما ينفعش الشارع يحكم، والحكم يترك للقضاء" .

واستكمل أن النيابة العامة والمحاكم تمر عليها قضايا قتل أبشع من قضية محمود البنا على يد محمد راجح، موضحًا أنه ليس مقبولا أن يتوجه جماعة من الناس للتظاهر بالقرب من المحكمة للمطالبة بالحكم بإعدام راجح من الجلسة الأولى.

واستطرد أن هذه الأفعال من شأنها أن تحول مصر لدولة غير طبيعية، ولا تحترم القضاء وطرق التقاضي، خاصة وأن هذه القضية يتم استخدامها لإحداث حالة غضب في المجتمع.