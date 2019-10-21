ملك قورة توجه رسالة خاصة لشقيقتها بعد الزفاف.. صور

وجهت الفنانة الشابة ملك قورة، رسالة لشقيقتها مريم، بعد الاحتفال بزفافها يوم الجمعة الماضي وسط حضور عدد كبير من النجوم والمشاهير.



ونشرت ملك قورة، مجموعة صور من حفل الزفاف عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، وعلقت عليها قائلة: "مريم لا يهم كم عمرك ستكونين دائمًا أختي وابنتي لا توجد كلمات يمكن أن تصف السعادة التي شعرت بها لرؤيتك في رداءك الأبيض أتمنى لكل حياة مليئة بالفرح".



يذكر أن حفل زفاف مريم قورة، حضره عدد كبير من النجوم منهم ليلى علوي، وإلهام شاهين، ولقاء سويدان، وروجينا وأشرف زكي، وأحيا الحفل الفنان عمرو دياب، والذي حضر الحفل برفقة الفنانة دينا الشربيني.



كما شهد الحفل حضور عدد كبير من الشخصيات السياسية منهم أحمد شفيق، رئيس وزراء مصر الأسبق، وأخرين.

