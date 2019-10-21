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رياضة

ملخص مباراة بيراميدز ضد الإنتاج الحربي اليوم 21_10_2019

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 08:41 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد عبدالنبي
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استطاع فريق بيراميدز تحقيق الفوزعلى نظيره الإنتاج الحربى في المباراة التي جمعتهم مساء اليوم الإثنين، على استاد السلام، في إطار منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي انتهت بفوز فريق بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

في بداية اللقاء فرض بيراميدز السيطرة على الإنتاج، ونجح النجم الدولي عبدالله السعيد فى إحراز هدف التقدم بالدقيقة 39 من عمر المباراة المقامة، بتمريرة من زميله إيريك تراورى، ثم رد السعيد الكرة لزميله بتمرير أكثر من رائعة ليحرز منها الهدف الثانى فى الدقيقة 45 من عمر اللقاء.

ومع بداية الشوط الثانى وقع عبدالله السعيد هدفه الثانى له في اللقاء والثالث لصالح فريقه من ضربة ثابتة على خطي سير النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو، لاعب فريق يوفانتوس الايطالي، فى الدقيقة 65 من عمر اللقاء، ثم انقلبت الطاولة وأحرز معاذ الحناوى ناشئ الفريق الأهلي وهداف فريق الإنتاج الحالي هدف تقليل الفارق لفريقه بالدقيقة 79 من عمر اللقاء عن طريق ركلة جزاء، وفى الدقيقة 84 أحرز زميله الإيفوارى محمد فييرا الهدف الثانى للفريق الحربى.

بهذه النتيجة احتل فريق بيراميدز صدارة ترتيب جدول الدورى مؤقتًا مرتقيًا برصيده ليصبح 11 نقطة، فيما تجمد رصيد الإنتاج الحربى عند النقطة رقم 6 فى المركز التاسع آخر الترتيب.

وكان الإنتاج الحربى بدأ المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: عامر عامر، خط الدفاع: أحمد شديد، محمود البدرى، معاذ الحناوى، السيد الشبراوى، خط الوسط: أحمد مجدى، محمد بازوكا، محمد عادل، محمد فييرا، خط الهجوم: علاء سلامة ومحمد رجب.

فيما بدأ بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: أحمد الشناوى، خط الدفاع: محمد حمدى ورجب بكار وولفريد كانون وعبد الله بكرى، خط الوسط: عمر جابر ولومالا عبده وعبد الله السعيد ومحمد فتحى وإيريك تراورى، خط الهجوم: محمد فاروق.

وأصبح عبدالله السعيد، لاعب بيراميدز، على بعد خطوات من دخول نادى المئة هدف فى الدورى المصرى الممتاز، حيث رفعا رصيده لـ 95 هدفًا فى الدورى حتى الآن، ليفصله 5 أهداف فقط عن دخول نادى المئة، لا سيما أن اللاعب يتربع حاليًا على عرش هدافى الدورى برصيد 5 أهداف.

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