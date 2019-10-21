الفنان اللبناني غسان المولى: ثورتنا للإصلاح وليس للرقص والسكر

انتقد الفنان اللبناني غسان المولى، التظاهر بالرقص والغناء في لبنان، مؤكدا أنه تم خطف الثورة.ونشر فيديو لرقص راقصة شرقية خلال المظاهرات وعلق عليه قائلا: "ثورتنا كانت لإصلاح الوضع المعيشي، وتغيير الطبقة الفاسدة، ولوقف الهدر وسرقة مال الدولة، أنتم أخدتوها للرقص واللعب والشتائم والسكر".وكان عدد كبير من المشاهير قد انتقد وجود راقصة شرقية وسط المتظاهرين.وشارك في المظاهرات عدد كبير من المشاهير ومنهم نادين نسيب نجيم، ونادين الراسي، وماجي بوغصن، وكارمن بصيص، ومايا دياب، وماريتا الحلاني، ووليد الحلاني، وراغب علامة، وائل جسار وزوجته، والإعلامي اللبناني نيشان، وغيرهم.