الفنان اللبناني غسان المولى: ثورتنا للإصلاح وليس للرقص والسكر

View this post on Instagram

ثورتنا كانت لإصلاح الوضع المعيشي،وتغيير الطبقة الفاسدة،ولوقف الهدر وسرقة مال الدولة،،، أنتم أخدتوها للرقص واللعب والشتائم والسكر #لبنان #ثورة #مظاهرات #بيروت #حكومة #فشل #lebanon #revolution #bad #beirut #loser #government