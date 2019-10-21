فيديو.. التحية العسكرية للاعبي المنتخب التركي تثير غضبًا في أوروبا

أثارت التحية العسكرية للاعبي المنتخب التركي، غضبا في أوروبا وترحيبا في الداخل، حيث أُثير الجدل عما إذا كان المنتخب التركي، كسر الحد الفاصل بين الرياضة والسياسة أم لا.



ونشرت قناة "بي بي سي ترندينغ"، فيديو يعرض لاعبو المنتخب التركي وهم يؤدون التحية العسكرية لجمهورهم بعد انتهاء مباراة مع ألبانيا، بإسطنبول، احتفالًا بفوزهم بهدف في الوقت القاتل ضمن تصفيات بطولة الأمم الأوروبية.



وأشار "الفيديو" إلى أن اللاعبين الأتراك استمروا رغم الانتقادات، بأدائهم التحية العسكرية للمرة الثانية من ستاد دو فرانس بباريس، بعد مباراة جمعتهم مع المنتخب الفرنسي.



وأوضح "الفيديو"، أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أعلن أمس، أنه سيفتح إجراءات تأديبية ضد تركيا، فيما وصفه سلوكا سياسيا استفزازيا من قبل لاعبي المنتخب التركي، بعد التحية العسكرية في آخر مباراتين في تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2020 أمام ألبانيا وفرنسا.

