نشأت الديهي يفضح كذب الإخوان بشأن الاختفاء القسري

عرض الإعلامي نشأت الديهي، مقاطع فيديو لإعلامي الإخوان يتحدثون خلاله عن اختفاء عمر إبراهيم الديب، قسريًا، ثم حديثهم عن تصفيته من قبل أفراد الشرطة والأمن في مصر.



وأذاع "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الإثنين، تصريحات لإبراهيم الديب، والد عمر، قال خلالها إن نجله كان يدرس في ماليزيا، وكان نازل في إجازة للاطمئنان على أهله، وتم تصفيته، ونحن نرضى بقضاء الله، موجها رسالة لكل من شارك في قتله قال خلالها "رسالتنا رسالة سلام ودعوة الناس بالحكمة والموعظة الحسنة والأخذ بيديهم لطريق الله، ولم نمارس العنف نهائيًا".



ثم عرض الديهي، مقطع فيديو لعمر الديب، يتحدث خلاله عن أنه بصحة جيدة، وأنه كان متجها لتفجير كمين مع بعض أفراد داعش، لكنهم لم يتمكنوا من ذلك، وسيهاجمون كمينا آخر، ووجه خلاله التحية لأبوبكر البغدادي.



وقال الديهي: "هذا الفيديو أبلغ رد على إعلامي الإخوان، ومنظمات حقوق الإنسان الذين يتهمون مصر بالاختفاء القسري".

