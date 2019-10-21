مؤلف "مولانا الشيخ جواب": رواية صوفية تتحدث عن عوالم الذات

قال الكاتب والروائي يسري أبوالقاسم، مؤلف رواية "مولانا الشيخ جواب"، إن روايته صوفية فلسفية وجودية تتحدث عن عوالم الذات، كما تتخللها 3 حكايات رومانسية للبطل مع فتيات من طبقات مختلفة.



وأشار أبوالقاسم، في حواره ببرنامج "حواديت شارعنا"، الذي يقدمه الإعلامي سامح دراز، عبر فضائية "الحدث اليوم"، اليوم الإثنين، إلى أنه يعتبر رواية «مولانا الشيخ جواب»، مشروع توثيق للصوفية في صورتها الحقيقية، من خلال عمل أدبي ودراسة موضوعية لكل جوانب الصوفية بمنظور شخصي.



"مولانا الشيخ جواب" هي المؤلف السادس لأبوالقاسم، حيث صدر له رواية "شحاتة ورنيش" عن دار الحضارة للنشر، ومجموعة «3 حارة الأدباء» التي تدرس بالمعهد العالى للغات والترجمة، وكتابا "حياة النبي" و"30 صحابيا أنصفهم التاريخ" عن أخبار اليوم للنشر، و"من روائع عمر" عن دار بنت الزيات للنشر، وقريبًا سيصدر لأبوالقاسم رواية "مجنون يوليه" عن دار اكتب للنشر.



