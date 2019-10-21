بدء اللقاء الأسبوعي لشعب المنيا

ترأس الأنبا مكاريوس، الأسقف العام لإيبارشية المنيا وأبو قرقاص، منذ قليل اللقاء الأسبوعي لشعب إيبارشية المنيا، بكنيسة السيدة القديسة العذراء مريم بالمنيا.



وشارك بحضور اللقاء الأسبوعي، عدد غفير من مجمع كهنة إيبارشية المنيا وأهالي المنطقة، وبدأ اللقاء بطقس صلاة العشية، وعقب ذلك يلقي الأنبا مكاريوس أسقف الإيبارشية، كلمة روحية على الشعب الحضور.



يذكر أن الأنبا مكاريوس الأسقف العام لإيبارشية المنيا وأبو قرقاص، يترأس لقائين أسبوعيًا، الأول في كنيسة السيدة العذراء مريم، في منطقة الفكرية ـ المنيا، مساء كل إثنين، والثاني الخميس من كل أسبوع في كنيسة القديس العظيم الأنبا أنطونيوس بالمنيا.



واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مؤخرا بعيدي رأس السنة القبطية المعروف كنسيًا بـ"عيد النيروز"، لتبدأ عام قبطي جديد يحمل تاريخ 1736 يُختتم في سبتمبر المقبل، بالاضافة إلى عيد الصليب، وتنقطع الكنيسة عن الأصوام المطولة ما خلا صوم يومي الأربعاء والجمعة أسبوعيًا، حتى تحتفل بصوم الميلاد في يوم 25 من نوفمبر المقبل.