بدء اللقاء الروحي لشعب وسط القاهرة

بدء منذ قليل فعاليات اللقاء الروحي لشعب كنائس وسط القاهرة، بالكنيسة المرقسية بالأزبكية.



وترأس حضور اللقاء الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة، وسكرتير المجمع المقدس الأسبق، وشارك بالحضور عدد غفير من الكهنة والرهبان والمكرسات، بالإضافة إلى حضور عدد من الخدام وشعب المنطقة.



وخلال اللقاء قام الأنبا رافائيل، بشرح وتفسير إحدى أسفار الكتاب المقدس، على الشعب الحضور.



واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مؤخرا بعيدي رأس السنة القبطية المعروف كنسيا بـ"عيد النيروز"، لتبدأ عام قبطي جديد يحمل تاريخ 1736 يُختتم في سبتمبر المقبل، بالاضافة إلى عيد الصليب، وتنقطع الكنيسة عن الأصوام المطولة ما خلا صوم يومي الأربعاء والجمعة أسبوعيًا؛ حتى تحتفل بصوم الميلاد في يوم 25 من نوفمبر المقبل.